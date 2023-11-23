Украинец дистанционно из Львова взорвал посылку в почтовом отделении в Одессе

Украинец отправил посылку из Львова и дистанционно ее взорвал в отделении «Новой почты» в Одессе, – сообщает в четверг, 23 ноября, украинское издание Страна.ua.

Как следует из материалов уголовного дела, львовянин разработал самодельное взрывное устройство и отправил его посылкой, указав при отправке недостоверные данные. Убедившись, что посылка пришла на почту, мужчина взорвал устройство с помощью автоматического таймера. Причину своего поступка украинец объяснил «недовольством сотрудничеством с «Новой Почтой».

Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы.

Львов, Иван Бабурин

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