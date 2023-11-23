СМИ: В результате удара Израиля по школе в Газе убиты не менее 30 человек

В результате ракетного удара ВВС Израиля в четверг, 23 ноября, по зданию школы, в котором размещалось Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на севере сектора Газы погибли не менее 30 человек и около 100 были ранены, – сообщает телеканал Al Mayadeen.

Сотрудник палестинского Красного Полумесяца в комментарии телеканалу сказал: «Школа Абу Хусейн в лагере Джебалия служила приютом для нескольких тысяч перемещенных лиц. При налете погибли 30 человек, находившиеся внутри здания, еще 100 получили ранения».

Газа, Иван Бабурин

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