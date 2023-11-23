Группа из 103 эвакуированных из Газы россиян прибыла в Москву

МЧС России в ночь на пятницу, 24 ноября, сообщило, что в аэропорт Домодедово прибыла очередная группа из 103 россиян, эвакуированных из сектора Газа, включая 47 детей.

В сообщении ведомства говорится: «Самолет Ил-76 МЧС России, выполняющий спецрейс из Каира, совершил посадку в аэропорту Домодедово. Всего на борту 103 человека, включая 47 детей. Все они были эвакуированы через КПП «Рафах». За последние сутки границу сектора Газа через КПП «Рафах» пересек 101 россиянин, всего из зоны конфликта эвакуированы более 750 человек».

Москва, Иван Бабурин

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