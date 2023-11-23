В Бельгийском городе вандалы разрушили 85 еврейских могил

Мэр Бельгийского города Шарлеруа Поль Магнетт в четверг, 23 ноября, заявил, что от имени всех жителей осуждает антисемитский вандализм после того, как на одном из кладбищ были повреждены, по меньшей мере, 85 еврейских могил, а с памятников украдены звезды Давида, – сообщают СМИ.

В заявлении Поля Магнетта, распространенном мэрией Шарлеруа, говорится: «От имени города я полностью осуждаю эти отвратительные действия. Я попросил администрацию города уведомить каждую семью о случившемся. Выбранное место и кража звезд Давида не оставляют сомнений в антисемитском характере намерений, к тому же пострадала только еврейская часть кладбища».

Как отмечают СМИ, накануне работник кладбища в районе Марчинелле южной части города Шарлеруа обнаружил повреждения на участках под еврейские могилы. Начато расследование.

Следует напомнить, что с момента начала войны между Израилем и Хамасом 7 октября в Бельгии стал регистрироваться рост числа сообщений об антисемитских действиях, сообщениях и заявления в соцсетях. Бельгийская полиция усилила режим наблюдения за еврейскими школами и местами отправления культа.

Брюссель, Иван Бабурин

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