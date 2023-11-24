российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 24 ноября 2023, 08:50 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Четверо оставшихся без присмотра детей отравились угарным газом в Ростовской области

В Красносулинском районе Ростовской области четверо детей погибли в результате отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело. Дети находились дома одни, сообщила пресс-служба МЧС России.

Тела четверых детей 6, 7, 10 и 15 лет были обнаружены 23 ноября в одном из частных домов на хуторе Шахтенки. Погибшие отравились угарным газом. По данным МЧС угарный газ пошел от печи. На момент происшествия родителей в доме не было.

В связи с гибелью детей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщило региональное управление Следственного комитета РФ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение необходимых экспертиз, отметили в ведомстве.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,