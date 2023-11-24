В ДНР нашли тайник с оружием, замаскированный под газовый баллон

В Донецкой Народной Республике обнаружили тайник с оружием и боеприпасами, который был замаскирован под газовый баллон. О этом сообщает региональное управление ФСБ.

Схрон нашли в населенном пункте Ялта в ДНР. В тайнике были спрятаны гранатомет РГД-18, две гранаты Ф-1 и два запала к ним.

Предполагается, что злоумышленники планировали перевезти оружие из ДНР в другие российские регионы для совершения диверсий и терактов. Правоохранители проводят проверку, причастные к оборудованию тайника устанавливаются.

Донецк, Зоя Осколкова

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