В Нижегородской области два человека погибли в массовой аварии

В массовой аварии в Нижегородской области погибли два человека, еще трое пострадали. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло утром в пятницу на 13 километре Автозаводского шоссе под Дзержинском. Столкнулись пять автомобилей – большегруз и четыре легковушки.

«По предварительным данным, в результате ДТП две женщины – пассажирки отечественного автомобиля скончались, трое участников аварии пострадали», – говорится в сообщении. На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

Тем временем, синоптики предупредили жителей Нижегородской области о метели. На регион обрушился циклон, ожидается сильный снег, возможно образование снежных заносов на дорогах.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

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