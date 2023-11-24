Мать убила трех детей в Псковской области и три месяца жила с трупами

В Псковской области следователи задержали женщину по подозрению в убийстве трех своих малолетних детей. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.

Согласно данным следствия, накануне в одной из квартир многоквартирного дома в городе Великие Луки и в частном доме в Куньинском районе Псковской области были обнаружены тела 8-летней девочки и двоих мальчиков 2019 и 2023 годов рождения. По подозрению в совершении расправы задержана 34-летняя мать детей. Возбуждены уголовные дела по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более малолетних) и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. В ближайшее время суд изберет меру пресечения подозреваемой.

Также следователи запросили характеризующий материал в отношении семьи убитых детей. «В рамках расследования будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики», – говорится в сообщении.

Областная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования расправы над детьми.

Некоторые подробности этой страшной истории приводит телеграм-канал SHOT. По его сведениям, фигурантка около трех месяцев жила с трупами двух своих сыновей и приезжала на дачу, где в кроватке под одеялом лежала ее мертвая дочь. Сейчас следствие выясняет, каким образом женщина расправилась с детьми. По предварительным данным, все они скончались в августе этого года. «От детей остались только скелеты. Малыш был в памперсе, остальные дети – в одежде», – отмечается в сообщении канала.

Останки мальчиков накануне обнаружила их бабушка, которая приехала к ним в гости в Великие Луки. Мать детей заявила своей родительнице-пенсионерке, что сыновья якобы умерли в августе во сне с разницей в неделю. Шокированная произошедшим женщина начала искать других внуков. В доме в деревне Мокрики она нашла мертвую внучку. Мать девочки снова утверждала, что дочь умерла во сне и тоже в августе.

Отмечается, что из всех детей, которые проживали с задержанной, в живых осталась только пятилетняя дочь, девочку уже передали органам опеки. Старший 12-летний сын женщины в последнее время жил с бабушкой.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»