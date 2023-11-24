Полиция задержала 34 человека после массовых беспорядков в Дубине

Полиция задержала 34 человек в ходе массовых беспорядков в ночь на 24 ноября в ирландском Дублине. В городе до сих пор не везде ходит общественный транспорт, магазины ремонтируют витрины, а офисных сотрудников перевели на удаленку, пишет The Irish Independent.

Накануне днем 50-летний мужчина напал с ножом на прохожих около школы для девочек. Ранены двое взрослых и трое детей. Подробности о личности подозреваемого не сообщались, но в обществе расползлись слухи, что он мигрант. На улицах собрались встревоженные инцидентом горожане, а уже к ночи акции протеста переросли в массовые беспорядки.

По данным полиции, 13 магазинов были разгромлены и частично разграблены. Повреждены 11 полицейских машин, три городских автобуса и трамвай.

Полиция отправила на улицы более 400 сотрудников для обеспечения порядка. Во время погромов один полицейский был ранен. Правоохранители Дублина уже назвали инцидент «небывалой вспышкой насилия». Глава полиции Ирландии Дрю Харрис назвал зачинщиками «группировку безумцев, движимых крайне правой идеологией». Полиция задержала 34 особо агрессивных участника беспорядков.

Большинство дублинских компаний перевели своих сотрудников на удаленный формат работы. общественный транспорт все еще не ходит в центре города, маршруты автобусом изменены.

Дублин, Наталья Рязанова

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