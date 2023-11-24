В Дагестане в драке сломали ногу полицейскому

В Дагестане полицейский пострадал, когда пытался разнять дерущихся мужчин. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Конфликт произошел между двумя жителями Ногайского района ночью 22 ноября. Неподалеку от поста полиции на федеральной автодороге Астрахань – Махачкала подрались двое мужчин 29 и 37 лет.

Находившиеся рядом полицейские потребовали прекратить драку, однако нарушители оказали сопротивление. В результате одному из правоохранителей сломали ногу.

Пострадавшего госпитализировали, а дебоширов задержали. Оперативники собственной безопасности МВД Дагестана устанавливают обстоятельства произошедшего.

Махачкала, Зоя Осколкова

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