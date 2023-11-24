ЦАХАЛ расстреляла группу палестинцев по пути на север Газы

Израильские военные расстреляли группу палестинцев, пытавшихся вернуться к своим домам на севере сектора Газа. Два человека убиты, 11 ранены, передает телеканал Al Jazeera.

ЦАХАЛ разбросала в южных районах Газы и около КПП «Рафах» листовки с предупреждением, что ходить на север анклава «ни в коем случае не разрешено». Северные районы названы «зоной боевых действий».

Однако некоторые перемещенные палестинцы во время перемирия решили вернуться к своим домам и достать из-под завалов тела родных. Одна из групп столкнулась с военными, которые открыли огонь. Два человека убиты, 11 ранены в ноги. Раненых отнесли в больницу, ими занимаются медики.

По данным телеканала, несколько человек сумели пробраться в районы, где раньше жили, и нашли дома полностью разрушенными.

Ранее ряд экспертов высказал опасения, что сектор Газа невозможно будет восстановить, чтобы там снова смогли жить люди.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»