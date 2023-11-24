В ДНР перехватили замаскированный под орла дрон ВСУ

Росгвардейцы приземлили в ДНР необычный украинский дрон-разведчик. Летательный аппарат был замаскирован под орла. Об этом сообщается в телеграм-канале Росгвардии.

Дрон был обнаружен в одном из районов ДНР в ходе разведывательно-поисковых мероприятий спецназа Росгвардии и военной контрразведки. БПЛА посадили с помощью специальных средств подавления сигнала.

Беспилотник неустановленного образца в маскировке под птицу был оснащен камерой видеонаблюдения.

Аппарат осмотрели саперы и передали специалистам для дальнейшего изучения.

Донецк, Наталья Петрова

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