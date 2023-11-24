В Кузбассе автобус с детьми в мороз застрял на трассе

В Кузбассе спасатели эвакуировали детей из остановившегося на трассе автобуса. У транспорта перемерзли тормоза. Об этом сообщают местные СМИ.

Дети ехали на конкурс из Бердска, когда автобус сломался в районе деревни Заря на трассе Кемерово – Промышленная. В салоне находилось 29 пассажиров, в том числе 22 несовершеннолетних.

Спасатели приехали на место происшествия, пересадили детей в автомобили и отвезли в пункт назначения.

Предположительно, причиной поломки стало промерзание тормозной системы. Правоохранительные органы проводят проверку.

Кемерово, Зоя Осколкова

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