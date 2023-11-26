Возможны волны до 7 метров: на черноморском побережье России объявлено штормовое предупреждение

На черноморском побережье Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение. Местных жителей и туристов отменить прогулки на побережье Черного моря из-за возможного сильного шторма.

«По данным гидрометеобюро Туапсе, в период с 22:00 по московскому времени 26 ноября до конца дня 27 ноября в порту Туапсе ожидается сильный тягун <…> Высота волн может достигать 7 метров», говорится в сообщении оперативного штаба правительства Краснодарского края.

В Анапе также действует режим повышенной готовности. 26 и 27 ноября ожидается прохождение антициклона, со второй половины сегодняшнего дня прогнозируется сильный дождь и усиление ветра – в отдельных районах до 30-35 метров в секунду, а нагонная волна может достигать 6 метров.

Как сообщается, с ночи и до конца суток 27 ноября в открытой части акватории порта и по всему Туапсинскому району ожидается сильное волнение моря.

В Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю предупредили, что на территории Кубани ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой и сильным ветром.

Краснодар, Светлана Антонова

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