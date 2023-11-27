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Понедельник, 27 ноября 2023, 12:19 мск

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Жительницу Самары задержали по подозрению в госизмене

В Самаре спецслужбы задержали женщину, которую подозревают в государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Задержанная склоняла российских военнослужащих – участников специальной военной операции к переходу на сторону ВСУ. В качестве аргументов использовала Интернет-ресурсы, дискредитирующие ВС РФ», – говорится в сообщении.

Женщина стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного по статье 275 УК России «Государственная измена».

В ведомстве добавили, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Самара, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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