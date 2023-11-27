В МЧС сообщили об одном погибшем из-за шторма на Черном море

Один человек погиб и девять пострадали в результате сильнейшего шторма в Южном федеральном округе. Об этом сообщает в МЧС России.

По данным ведомства, непогода обрушилась на несколько субъектов ЮФО. Порывы ветра достигали 40 м/с и сопровождались дождем и снегом в ряде регионов. Стихия стала причиной нарушения тепло- и энергоснабжения, падения деревьев, повреждения кровли и автомобилей, а также подтопления жилых домов и транспортной инфраструктуры.

«Сильнейший шторм бушует на территории Республики Крым. Пострадали 10 человек, к сожалению, 1 человек погиб», – говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали более 350 человек, из них 118 находятся в шести пунктах временного размещения.

Тем временем, очевидцы делятся в соцсетях кадрами с черноморского побережья. Семиметровые волны буквально сносят постройки в Адлере, в Лазаревском из-за подтопления обрушился трехэтажный дом. Мощными потоками смывает остановки общественного транспорта, припаркованные автомобили и придомовые постройки.

Кроме того, в районе станции Лазаревская образовался подмыв под железнодорожными путями, движение поездов приостановлено. «В пути следования задерживается порядка 50 пассажирских поездов. Пассажиры обеспечены питанием и водой. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим», – сообщили в РЖД. К ликвидации последствий стихии привлечены около 150 железнодорожников, работает оперативный штаб.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube