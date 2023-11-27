В Бурятии 12 человек отравились шаурмой

В Бурятии произошло массовое отравление. На данный момент известно о 12 пострадавших. Прокуратура проводит проверку.

Жители поселка Петропавловка Джидинского района начали обращаться к медикам в минувшие выходные. Кишечную инфекцию диагностировали у 12 человек, все они находятся на стационарном лечении. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

Выяснилось, что все пострадавшие обедали в одной точке общепита, где продают шаурму. В заведение пришли специалисты Роспотребнадзора и взяли пробы для исследования.

Ход расследования контролирует прокуратура. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», – отметили в надзорном ведомстве.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube