Под обстрелом украинских РСЗО HIMARS в Запорожской области погибли два человека

Лидер движения «Мы вместе с Россией», член общественной палаты РФ Владимир Рогов в понедельник, 27 ноября, сообщил, что в результате обстрела украинскими неонацистами из РСЗО HIMARS города Пологи Запорожской области погибли два человека.

В своем Telegram-канале Рогов написал: «В 08:45 боевики ВСУ нанесли ракетный удар по городу Пологи Запорожской области. Целью стали не только административные здания, но и жилые дома. Шесть ракет (пакет из HIMARS) взорвались в 50-100 метрах от административных зданий. Также повреждены три частных дома. Погибли два человека, еще четыре человека ранены».

Мелитополь, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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