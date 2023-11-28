Затонувшее у Лесбоса судно шло на Украину с подозрительным грузом

Грузовое судно Raptor под флагом Коморских островов, которое затонуло у греческого острова Лесбос, направлялось на Украину с подозрительным грузом. Об этом пишет издание Kathimerini, ссылаясь на показания моряка, которого удалось спасти.

По сведениям издания, судно было занесено в черный список государственного портового контроля (PSC) Парижского и Черноморского меморандумов. Это связано с тем, что два года назад выяснилось, что документы членов экипажа были признаны недействительными, а в книге учета нефти обнаружены фальшивые записи.

«Последние данные свидетельствуют о том, что судно могло следовать по незаконным, необъявленным маршрутам и, возможно, заниматься контрабандой», – отмечается в материале.

Подозрения властей усилились после того, как спасенный моряк сообщил представителям греческой береговой охраны, что конечным пунктом назначения судна была Украина, а Стамбул был остановкой для дозаправки. Как отмечает издание, «эти детали находятся под пристальным вниманием властей, расследующих обстоятельства кораблекрушения».

Кроме того, экипаж, следуя указаниям судовладельца, не обратился за помощью в субботу, несмотря на то, что судно набирало воду. Вместо этого моряки позвали на помощь всего за несколько часов до затопления в воскресенье утром.

Этой же судоходной компании принадлежало судно Manassa Rose, которое затонудо на северо-западном побережье Крита в январе 2022 года. Тогда власти предъявили членам экипажа обвинения в кораблекрушении и контрабанде табачных изделий.

Грузовое судно Raptor потерпело крушение в воскресенье, 26 ноября. Один моряк найден погибшим, еще одного спасли, 12 считаются пропавшими без вести. Согласно изначальной информации, судно вышло из Египта с грузом соли и шло в Стамбул.

Афины, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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