В Дагестане ищут поджигателей железнодорожного оборудования

В Дагестане неизвестные подожгли оборудование на железной дороге. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».

Дежурный станции Буйнакск обнаружил горящий релейный шкаф в ночь на 27 ноября. Злоумышленники успели скрыться с места преступления, рядом была найдена пластиковая канистра с остатками бензина.

Оборудование выгорело полностью, но на работу транспорта происшествие не повлияло. Задержек поездов не зафиксировали.

Правоохранители разыскивают подозреваемых. Сумму ущерба еще предстоит оценить. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье за умышленное уничтожение имущества.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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