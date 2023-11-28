В Дагестане ищут поджигателей железнодорожного оборудования

В Дагестане неизвестные подожгли оборудование на железной дороге. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».
Дежурный станции Буйнакск обнаружил горящий релейный шкаф в ночь на 27 ноября. Злоумышленники успели скрыться с места преступления, рядом была найдена пластиковая канистра с остатками бензина.
Оборудование выгорело полностью, но на работу транспорта происшествие не повлияло. Задержек поездов не зафиксировали.
Правоохранители разыскивают подозреваемых. Сумму ущерба еще предстоит оценить. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье за умышленное уничтожение имущества.
Махачкала, Зоя Осколкова
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