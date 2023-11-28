Курьер мошенников потратил деньги пенсионерки на стриптиз и попал под арест

В Пермском крае поймали курьера, который взял деньги у пенсионерки и потратил в стриптиз-клубе. Об этом сообщает региональное управление МВД.

72-летнюю жительницу поселка Куеда обманули аферисты, они позвонили ей от имени дочери и заявили, что та попала в аварию. Пенсионерка отдала мошенникам 174 тысячи рублей.

Курьер забрал деньги и провел вечер в стриптиз-клубе, где потратил около 100 тысяч рублей, которые забрал у пожилой женщины. По пути домой он забыл в машине мобильник.

Телефон нашел таксист и передал устройство полицейским. Когда пособник мошенников явился за своим гаджетом, его задержали.

Пермь, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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