В Кировской области 16 детей попали в больницу после обеда в школьной столовой

В Кировской области ученики одной из сельских школ попали в больницу с пищевым отравлением. Следователи проводят проверку по данному факту. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

«По предварительной информации, 28 ноября несколько учеников одной из школ села Калинино Малмыжского района были госпитализированы с признаками пищевого отравления», – говорится в сообщении.

Следователи начали доследственную проверку, в ходе которой устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.

Число отравившихся детей в СК РФ не уточнили.

Между тем, телеграм-каналы SHOT и Baza сообщают, что в больницу после обеда в школьной столовой попали 16 учеников от 7 до 10 лет. Всем поставлен диагноз «пищевое отравление». По предварительной информации, дети отравились пловом.

Работа школьной столовой приостановлена. Сейчас в школе работают следователи и сотрудники Роспотребнадзора.

Массовым отравлением школьников занялась областная прокуратура. Надзорное ведомство проводит проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. «Результаты проверки взяты руководством прокуратуры Кировской области на контроль», – сказано в сообщении прокуратуры.

Киров, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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