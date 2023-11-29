На Кубани четверо детей погибли во время пожара

В Краснодарском крае жертвами пожара в частном доме стали шесть человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Трагедия произошла в поселке Высокий Курганинского района. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений здание огнем было охвачено полностью. Площадь пожара составила 72 квадратных метра.
В три часа ночи пламя удалось полностью ликвидировать. К тушению привлекались 14 специалистов и 6 единиц техники МЧС России.
«При проведении разборки конструкций, к сожалению, были обнаружены шесть погибших человек, в том числе четверо детей», – говорится в сообщении.
Отмечается, что семья не состояла на учете как неблагополучная. В доме был установлен пожарный извещатель.
Краснодар, Зоя Осколкова
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