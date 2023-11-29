Израиль обстрелял с моря сектор Газа и усилил штурм города Дженин

Израильские военные с катеров обстреляли прибрежную зону южных районов сектора Газа. Инцидент произошел недалеко от города Хан-Юнис, передает телеканал Al Jazeera.

Израильский новостной сайт Walla news сообщил о втором инциденте со стрельбой у берегов Газы. По данным собственного корреспондента, израильтяне обстреляли «палестинскую лодку, которая пыталась выйти в открытое море от берегов Дейр-эль-Балаха». Лодка вернулась к берегу.

ЦАХАЛ также с вечера 28 ноября штурмует объекты в городе Дженин. По данным источников телеканала, город окружен, на подъездных путях организованы КПП. Внутри израильские военные при поддержке беспилотников и 50 единиц бронетехники проводят рейд лагеря беженцев и жилого квартала в Дженине, окружают больницу. Между израильскими силами и палестинскими боевиками идут перестрелки. Восемь палестинцев ранены. Слышны взрывы.

Также сообщается о штурме лагеря беженцев Аль-Аскар в городе Наблус в рамках операции на оккупированном Западном берегу. В лагере беженцев Аль-Джалазун к северу от Рамаллаха израильтяне арестовали несколько человек.

Власти Израиля и движение ХАМАС 27 ноября договорились продлить на два дня установленное четырехдневное перемирие.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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