Певица Наргиз рассказала, что спонсировала ВСУ и собирается сделать тату с Бандерой

Певица Наргиз, который на 50 лет запрещен въезд на территорию РФ, рассказала пранкерам Вовану и Лексусу о своей любви к США и нелюбви к России. Звонок исполнительница получила якобы от бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко. Как сообщают пранкеры в своем тг-канале, бывшая участница шоу «Голос» призналась, что спонсировала ВСУ, назвала себя патриоткой США и пояснила, что конфликт с Россией – это «ее личная война, от которой она даже приболела психически…»

В доказательство своей любви к Украине женщина показала татуировку-трезубец на руке и анонсировала еще один рисунок – портрет Степана Бандеры.

Москва, Елена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»

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