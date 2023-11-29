В США судят рэпера – прокуроры добыли доказательства его вины в песнях

В США полным ходом идет судебный процесс над 32-летним американским рэпером Young Thug. Ему выдвинуто обвинение в участии в организованной преступности в Атланте. В качестве доказательств прокуроры приводят фрагменты из его песен. Адвокат подсудимого же строит линию защиты на объяснении, что песни – не признание, а описание суровой реальности, в которой жил рэпер.

Арестованный в мае 2022 года и с тех пор находящийся под стражей, 32-летний артист, влиятельная фигура в хип-хопе, обвиняется в том, что он возглавлял одно из отделений уличной банды Атланты, известной как «Youg Slime Life», или ЮСЛ. В поддержку обвинений против банды, предполагаемых убийств, торговли наркотиками или насильственных угонов автомобилей.

В качестве доказательства прокуратура опирается, в частности, на некоторые тексты песен Young Thug, которые должны продемонстрировать его участие в преступной деятельности, метод, который критикуется защитниками свободы выражения мнений и игроками музыкальной индустрии. Для его адвоката Брайана Стила стихи Янга Тага, описывающие убийства, перестрелки или торговлю наркотиками, «это среда, в которой он вырос, это люди, которых он знал, истории, которые он знал» в своем бедном районе Атланты, в Джорджии.

Во время вступительной речи, на следующий день после обвинения, адвокат добавил, что рэпер стремился к успеху и славе, чтобы «сломать отчаяние поколений» своей семьи, и что его личный опыт взрастил глубокое недоверие к правосудию и властям. Брайан Стил описал сцену, где один из братьев рэпера был застрелен возле их многоквартирного дома, а полицейские надели наручники на его отчаявшуюся мать и накрыли жертву простыней, а человек, между тем, был еще жив.

По словам адвоката, Young Thug участвовал в распрях в социальных сетях не как член банды, а чтобы «вызвать интерес» к своей работе, как это часто бывает в рэп-индустрии. «Вы узнаете, что это часть хип-хопа или рэпа, – сказал Брайан Стил, проводя параллель со спортом. – Битвы, которые происходят в социальных сетях, вызывают интерес, так же, как и соперничество в НФЛ – чемпионате по американскому футболу».

У обвинения осталось 17 отрывков из песен Young Thug, которые представляют собой признания в преступлениях, в которых обвиняется рэпер. После вступительных прений судебный процесс, который состоится перед жюри присяжных, вероятно, продлится еще несколько месяцев – примерно до середины 2024 года.

Нью-Йорк, Едена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»

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