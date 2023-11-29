В Забайкальском крае собака напала на девятилетнего мальчика

В Читинском районе Забайкалья девятилетний мальчик пострадал при нападении собаки. Об этом сообщает региональное управление СКР.
Инцидент произошел в селе Засопка. О нападении сообщили местные СМИ. Мальчик был госпитализирован.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ «халатность». Следователи допросят очевидцев произошедшего, ребенка и его родителей, изучат медицинские документы о состоянии пострадавшего.
«Будет дана принципиальная правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц районной администрации, в обязанности которых входит обеспечение безопасных условий проживания граждан в части регулирования численности безнадзорных животных», – говорится в сообщении.
Чита, Зоя Осколкова
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