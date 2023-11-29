В Забайкальском крае собака напала на девятилетнего мальчика

В Читинском районе Забайкалья девятилетний мальчик пострадал при нападении собаки. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел в селе Засопка. О нападении сообщили местные СМИ. Мальчик был госпитализирован.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ «халатность». Следователи допросят очевидцев произошедшего, ребенка и его родителей, изучат медицинские документы о состоянии пострадавшего.

«Будет дана принципиальная правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц районной администрации, в обязанности которых входит обеспечение безопасных условий проживания граждан в части регулирования численности безнадзорных животных», – говорится в сообщении.

Чита, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube