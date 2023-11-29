Несколько автомобилей опрокинуло ветром на трассе в Краснодарском крае

В Северском районе Краснодарского края сильным ветром опрокинуло несколько автомобилей, в том числе грузовую «Газель». Об этом сообщило региональное управление ГИБДД МВД России.

«В Северском районе на ФАД 146 «Краснодар-Верхнебаканский» наблюдается сильный порывистый ветер. На 42 км в результате ветра произошло опрокидывание нескольких транспортных средств», – говорится в сообщении.

В ведомстве не уточнили, сколько машин опрокинулось из-за порывов ветра. Там отметили, что сотрудники Госавтоинспекции организовывают объезд и оказывают помощь в подъеме автомобилей.

Ранее Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю продлило штормовое предупреждение из-за ливней с сильным ветром до конца суток 30 ноября. В регионе ожидаются сильные дожди, гроза, град, ветер, порывы которого могут достигать 24-29 м/c.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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