На Украине 35 человек погибли и пострадали от непогоды

Непогода привела к смерти 12 человек на Украине. Еще 23 пострадали, среди них двое детей, сообщил глава МВД страны Игорь Клименко.

«Остаются обесточенными 521 населенный пункт в 11 областях. Из-за непогоды погибли 12 человек, 23 человека пострадали, среди них два ребенка. Оказана помощь четырем тысячам граждан, из них 226 – дети», – написал министр в телеграм-канале.

В связи с метелью и снегопадом помощь на дороге понадобилась почти двум тысячам автомобилей, в числе которых 33 кареты скорой помощи.

Погода вернулась к нормальным условиям, но последствия стихии продолжают ликвидировать. Коммунальщики все еще чистят дороги в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Черкасской областях.

Киев, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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