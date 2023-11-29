ВСУ ударили из HIMARS по отделу полиции в Херсонской области – есть погибшие и раненые

При обстреле украинскими войсками из РСЗО HIMARS отдела полиции в селе Юбилейном Херсонской области погибли четверо правоохранителей, еще 18 получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона. Пятеро полицейских доставлены в больницу.

ВСУ нанесли удар по зданию ОМВД России «Новокаховский» утром 28 ноября. Пятеро сотрудников полиции получили тяжелые ранения и были госпитализированы, остальным пострадавшим правоохранителям помощь оказали на месте происшествия.

Mash уточняет, что в результате обстрела также повреждены шесть служебных автомобилей.

Геническ, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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