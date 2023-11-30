В Бурятии в тоннеле загорелась цистерна с топливом

В Бурятии во время движения загорелась цистерна с топливом. После тушения пожара пробоины обнаружили еще в одной емкости. Проверяется версия об умышленном повреждении поезда.

В ночь на 29 ноября на перегоне Итыкит – Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги загорелся вагон, находящийся в составе грузового поезда, перевозившего топливо и черный металл. ЧП произошло в Северомуйском тоннеле.

На место прибыли пожарные и восстановительные поезда. Пострадавших нет. Задержано движение десяти грузовых составов. Пассажирские поезда пустили обходным путем.

Правоохранительные органы выясняют причины произошедшего. По данным телеграм-канал Shot, в двух цистернах обнаружили пробоины. Не исключено, что поджог был умышленном. Спецслужбы и полицейские проверяют места стоянок поезда.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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