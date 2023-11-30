В Норильске неизвестный ранил ножом двух прохожих

В Норильске разыскивают человека, который ранил двух прохожих. Пострадавшие не были знакомы друг с другом. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Сообщения о нападениях вооруженного ножом мужчины появились в социальных сетях. Неизвестных ранил двоих в районе Норильска Талнахе.

В ночь на 30 ноября госпитализировали мужчину 1978 года рождения и женщину 1958 года рождения. У обоих пострадавших ножевые ранения, друг с другом они знакомы не были.

Правоохранители устанавливают мотив и личность преступника. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Норильск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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