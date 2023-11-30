В Новосибирске вооруженный пациент психдиспансера открыл стрельбу в ТЦ

В Новосибирске задержали мужчину, который открыл стрельбу в торговом центре. Выяснилось, что нарушитель стоит на учете в психдиспансере.

Инцидент произошел в ресторане торгового комплекса. Местные житель несколько раз приходил в точку общепита и угрожал работникам. В этот раз он явился с оружием и произвел выстрел из пистолета.

По счастливой случайности, никто не пострадал, пуля попала в обшивку дивана. На место вызвали сотрудников Росгвардии, которые задержали дебошира. У него изъяли два пистолета, один из которых, был заткнут за пояс, второй – в сумке, длинный острый нож в пластмассовом чехле и газовый перцовый баллончик.

Оказалось, что мужчина стоит на учете в психдиспансере, злоупотребляет спиртным, ранее был судим за незаконное хранение оружия. В свою защиту он заявил, что выстрелил случайно, а оружие носит с собой для самообороны из-за опасной, по его мнению, криминогенной обстановки в городе.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube