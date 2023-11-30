На предприятии в Волгограде произошла утечка хлора

В Волгограде произошла крупная утечка хлора. Об этом сообщает местный портал V1.
По данным издания, ЧП случилось на очистных сооружениях в Тракторозаводском районе. Местные жители пожаловались на характерный запах. В районной администрации факт аварии подтвердили.
Утечка произошла из-за неисправности запорной арматуры на складе хранения химических реагентов. Отмечается, что наличие хлора за пределами предприятия не зафиксировано, угрозы для персонала и жителей нет.
На место прибыли сотрудники экстренных служб, неполадку устранили. Работу станция не прекращала, водоснабжение продолжается.
Волгоград, Зоя Осколкова
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