На предприятии в Волгограде произошла утечка хлора

В Волгограде произошла крупная утечка хлора. Об этом сообщает местный портал V1.

По данным издания, ЧП случилось на очистных сооружениях в Тракторозаводском районе. Местные жители пожаловались на характерный запах. В районной администрации факт аварии подтвердили.

Утечка произошла из-за неисправности запорной арматуры на складе хранения химических реагентов. Отмечается, что наличие хлора за пределами предприятия не зафиксировано, угрозы для персонала и жителей нет.

На место прибыли сотрудники экстренных служб, неполадку устранили. Работу станция не прекращала, водоснабжение продолжается.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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