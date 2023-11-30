В Ростове-на-Дону горит крупнейший вещевой рынок

ГУМЧС России по Ростовской области в четверг, 30 ноября, сообщило, что в Ростове-на-Дону на 400 квадратных метрах на рынке загорелись торговые павильоны, – сообщают СМИ.

Представитель экстренных служб, в частности, сказал: «Поступило сообщение о загорании торговых павильонов на улице Миронова 12/5. По данному адресу находится рынок. По оперативным данным, площадь пожара 400 квадратных метров».

В свою очередь, телеканал RT также со ссылкой на МЧС сообщает, что в Ростове-на-Дону на площади 1 тыс. кв. м, горит крупнейший вещевой рынок «Темерник». На месте работает множество пожарных расчетов. О пострадавших информации нет.

Ростов-на-Дону, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube