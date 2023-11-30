Горящий в Ростове-на-Дону рынок оцепила полиция

Представитель ГУМВД России по Ростовской области в четверг, 30 ноября, заявил, что к горящему рынку в Ростове-на-Дону для оцепления территории направлена полиция для обеспечения проезд спецтехники, – сообщают СМИ.

Представитель ГУМВД РФ по Ростовской, в частности, сказал: «В район рынка в Первомайском районе, где в настоящее время спасатели борются с огнем, направлены наряды полиции для обеспечения оцепления территории, а также наряды ДПС для обеспечения отвода транспорта и беспрепятственного проезда спецтехники».

Между тем, телеканал «Звезда» сообщает, что «десятки и сотни людей столпились у горящего рынка в Ростове-на-Дону – это владельцы торговых точек, которые пытаются спасти свой горящий товар практически голыми руками. Из-за этого потушить пожар невероятно сложно. Пока что спасателям не удалось даже локализовать возгорание. На место прибыла полиция, чтобы оцепить место инцидента».

«Торговцев, которые пытались спасти свои вещи на рынке в Ростове-на-Дону, оттесняют от горящих построек», – сообщает также телеканал RT.



Также СМИ сообщают, что площадь пожара увеличилась уже до 2000 квадратных метров. По предварительной версии причиной мог стать поджог.

Ростов-на-Дону, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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