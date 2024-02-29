В пожаре в столице Бангладеш погибло более 40 человек

В результате пожара в ресторане в столице Бангладеш городе Дакка в четверг, 29 февраля, погибли не менее 43 человек, – сообщает The Daily Observer.

В заметке издания говорится: «Пожар в ресторане в столице Бангладеш начался 29 февраля в 21:50 (18:50 мск). Заведение располагалось на втором этаже торгового центра. Некоторые люди прыгали из окон здания, чтобы спасти себе жизнь. В результате разрушительного пожара погибли не менее 43 человек, более 20 человек получили серьезные ранения. Специалисты неотложных ведомств сумели эвакуировать 75 посетителей. На месте работают 12 пожарных бригад. На данный момент пламя удалось локализовать. О причинах возгорания не сообщается. Ведется расследование».

Дакка, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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