В Таиланде на пляже нашли тело россиянки

В Таиланде обнаружили тело гражданки России. По предварительным данным, женщина утонула. Об этом сообщает РИА «Новости».

Труп 36-летней россиянки обнаружили на пляже в поселке Бангсаре района Саттахип тайской провинции Чонбури. На голове и коленях женщины были ссадины. Предположительно, она сильно ударилась о бетонное ограждение пляжа и, потеряв сознание, упала в море.

Вскрытие проводилось в Институте судебно-медицинской экспертизы при Центральном полицейском госпитале Таиланда в Бангкоке. Судмедэксперты установили, что в воду она упала еще живой, и причину смерти определили, как утопление, передает агентство со ссылкой на следователя.

Рядом с телом нашли вещи покойной, в том числе два смартфона и кошелек с деньгами. Никаких следов борьбы обнаружено не было.

Отмечается, что россиянка жила в Бангсаре длительное время. В российском посольстве подтвердили факт гибели гражданки РФ.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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