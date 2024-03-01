ФСБ поймала украинского шпиона в Запорожской области

ФСБ сообщила о задержании в Запорожской области завербованного СБУ гражданина Украина, который передавал в украинскую спецслужбу сведения о передвижении российских войск.

По информации пресс-службы УФСБ России по Запорожской области, житель региона по заданию Службы безопасности Украины собирал и передавал своему куратору данные о местах дислокации и передвижениях подразделений ВС России «для дальнейшего нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов».

Задержанный на допросе, видеозапись которого распространило региональное управление ФСБ, рассказал, что сотрудники украинских спецслужб прислали ему «небольшую сумму и попросили помочь украинской армии», передает ТАСС.

В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж), предусматривающей до 20 лет лишения свободы.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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