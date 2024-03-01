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Пятница, 1 марта 2024, 20:08 мск

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В результате атак армии Израиля в секторе Газа погибло около 70 заложников ХАМАС

Архив, фото: агентство «Анадолу»

Представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС – группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Абу Убайда в пятницу, 1 марта, заявил, что в результате ударов израильских военных по районам сектора Газа погибли около 70 заложников, находившихся в заложниках у радикальных группировок, – сообщают СМИ.

В заявлении Абу Убайда, размещенном в Telegram-канале ХАМАС, говорится: «Мы подтверждаем, что число заложников, погибших в результате действий армии Израиля в секторе Газа, может превышать 70 человек».

Газа, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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