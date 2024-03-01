В Газе от голода умерло четыре ребенка

Представитель министерства здравоохранения сектора Газа Ашраф аль-Кудра в пятницу, 1 марта, заявил, что в больнице Камаль Адван от «недоедания и обезвоживания» погибли еще четыре ребенка, – сообщает The Times of Israel.

Ашраф аль-Кудра, в частности, сказал: «Смертельные случаи произошли в больнице Камаль Адван на севере сектора Газа. От недоедания и обезвоживания погибли еще четыре ребенка. На сегодняшний день число детских смертей по такой причине составило десять случаев».

Газа, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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