Машина со взрывным устройством пыталась проехать в Крым

В Крыму на пункте пропуска «Джанкой» под днищем машины обнаружено самодельное взрывное устройство, которое было сделано из компонентов иностранного производства, поставляемых на территорию Украины странами НАТО, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Как уточняется, автомобилем, на котором была обнаружена взрывчатка, управлял сотрудник правоохранительных органов Херсонской области.

Машину оперативно переместили на безопасное расстояние, где прибывшие на место специалисты-взрывотехники обезвредили СВУ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к противоправной деятельности.

Симферополь, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube