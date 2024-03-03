В Карабулаке обнаружены террористы: введен режим КТО

В ингушском Карабулаке накануне вечером был объявлен режим контртеррористической операции. Сотрудники спецслужб обнаружили группу террористов, которые планировали резонансные диверсии.

«В Ингушетии в ходе проведения органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий в одном из жилых зданий в городе Карабулак была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности», – говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК), которое приводит «Интерфакс».

Как уточняется, при попытке задержания боевики открыли огонь по силовикам. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов вступили в боестолкновение с преступниками.

В НАК заявили, что в целях обеспечения безопасности граждан в районе обнаружения террористов проведена эвакуация населения. «Обстановка контролируется оперативным штабом НАК», – подчеркнули в комитете.

Сегодня утром в Карабулаке продолжается нейтрализация боевиков, уточнил РИА «Новости» источник в силовых структурах региона.

Карабулак, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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