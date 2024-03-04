В Приморье впервые зафиксирован огненный смерч

Специалисты впервые зарегистрировали в Приморье редкое природное явление – огненный смерч. Площадь природных пожаров в Хасанском округе региона превысила 3000 га.

Вихрь, затягивающий в себя дым от горящей травы и языки пламени, местные жители сняли на видео в приморском поселке Провалово. Ролик быстро распространился по местным пабликам и соцсетям. Пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе подтвердила, что даже в условиях не слишком сильного ветра образовался огненный смерчь.

«Огненный смерч или огненной торнадо ранее не фиксировали в Приморье. Это редкое природное явление – вихрь дыма, огня, пепла – возникает, как правило, в месте природных пожаров, когда сочетаются несколько факторов: огонь, пожар, ветер», – сказала она в беседе с РИА Новости.

По данным регионального главка МЧС России, за 1-3 марта Хасанском округе зафиксировано более 30 очагов природных пожаров на площади свыше 3 000 га. Пожарные сумели локализовать 400 га пожаров на землях особо охраняемой территории «Земля леопарда». В министерстве ГОЧС Приморья подтвердили, что ситуация с пожарами в парке находится под контролем.

Губернатор края Олег Кожемяко ввел особый противопожарный режим в 19 муниципалитетах, включая города Артем, Владивосток, Находка, Уссурийск, сообщили в пресс-службе краевого правительства. К борьбе с огнем дополнительно привлечены более 300 человек, из соседних районов к местам возгорания отправили воздуходувки и мотопомпы.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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