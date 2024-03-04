СКР расследует повреждение «Батареи Поспеловской» во Владивостоке

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за надписи аэрозольной краской на батарее во Владивостоке. Повреждение памятника выявили во время мониторинга соцсетей, рассказали в управлении СКР по Приморскому краю.

«Выявлена публикация, где на видеокадрах неизвестный мужчина наносит красящим веществом из аэрозольного баллончика надпись на памятнике «Батарея Поспеловская». Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России)», – пояснили в ведомстве.

Следователи назначили судебные экспертизы и опросили свидетелей. Теперь устанавливают личность подозреваемого и других причастных к преступлению.

«Батарея Поспеловская» во Владивостоке является памятным знаком на местах боевых действий и частью фортификационных сооружений Владивостокской крепости 1900-1902 года.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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