В Самарской области произошел взрыв на железной дороге – задержаны пять поездов

Российские телеграм-каналы и СМИ сообщили о взрыве на железнодорожном мосту в Самарской области. В результате инцидента повреждения получил мост через реку Чапаевку. Из-за ЧП задержаны пять поездов.

По данным телеграм-канала Baza, происшествие случилось около 6:15 по местному времени на перегоне Звезда – Чапаевск в Безенчукском районе региона. Источники канала рассказали, что в результате взрыва повреждения получили металлоконструкции моста и ограждение. По предварительной информации, сама бетонная опора не повреждена.

В то же время ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что, предварительно, повреждены ограждение и конструкции опоры моста возле берега.

SHOT и «112» уточняют, что никто не пострадал. На месте инциденте работают спецслужбы и саперы.

Движение поездов по мосту приостановлено. В связи с происшествием на данный момент, по информации Куйбышевской железной дороги, задержаны пять поездов: № 32 Москва – Орск, № 50 Москва – Самара, № 10 Москва – Самара, № 7574 Сызрань – Мирная и № 7104 Сызрань – Самара.

Обновлено. Пресс-служба Куйбышевской железной дороги прокомментировала приостановку движения поездов в Самарской области. По ее данным, это произошло из-за незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

«4 марта 2024 года в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сбой в движении поездов на перегоне Звезда – Чапаевск (Самарская область) Куйбышевской железной дороги. В настоящее время движение поездов на данном участке приостановлено. В результате происшествия ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов. Часть пригородных поездов выводится из расписания. Пострадавших нет», – сказано в сообщении пресс-службы.

Самара, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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