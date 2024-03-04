При пожаре в доме престарелых в ФРГ погибли 4 человека, десятки пострадали

Четыре человека погибли и не менее 58 человек пострадали при пожаре в доме престарелых на западе Германии. Об этом сообщило издание Tagesschau.

Огонь в доме престарелых в коммуне Бедбург-Хау в Северном Рейне-Вестфалии вспыхнул около пяти часов утра в понедельник, 4 марта. К моменту прибытия пожарных пожар распространился до такой степени, что проникнуть в некоторые части двухэтажного здания не представлялось возможным. Огнеборцам пришлось разбивать окна, чтобы спасти постояльцев.

Отмечается, что среди пострадавших полицейский и пожарный.

Причина возгорания устанавливается. По данным экстренных служб, эпицентром пожара стала одна из жилых комнат, которая полностью выгорела.

Берлин, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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