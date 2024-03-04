Четыре человека погибли после вечеринки в Калифорнии

Четыре человека погибли и еще несколько получили ранения в результате стрельбы в жилом доме в Кинг-Сити, штат Калифорния, сообщили власти в воскресенье.

Инцидент произошел накануне вечером – после вечеринки в жилом доме. По данным властей, трое взрослых мужчин с огнестрельными ранениями были найдены мертвыми на месте происшествия, а одна взрослая женщина была доставлена ​​в местную больницу, где позже также умерла.

Еще трое мужчин с огнестрельными ранениями были доставлены в больницу Салинас для лечения, говорится в заявлении полицейского управления Кинг-Сити.

Очевидцы сообщают, что трое неизвестных вышли из автомобиля и произвели несколько выстрелов в людей во дворе дома, сообщили в департаменте полиции, добавив, что расследование продолжается.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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