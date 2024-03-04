В Саратове школьница пострадала от нападения льва

В Саратове 14-летняя школьница попала в больницу после нападения льва. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел на территории одного из предприятий города, где в вольере держали хищника. С травмами рук девочка доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь.

«Следователем СК выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в ведомстве.

Саратов, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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