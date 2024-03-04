Под машиной замректора Луганского госуниверситета нашли бомбу

Под автомобилем заместителя ректора Луганского государственного университета Виталия Киселева силовики обнаружили взрывное устройство. Об этом сообщают РЕН ТВ и телеграм-канал Mash.

При осмотре служебной собакой под машиной Киселева нашли предмет, похожий на взрывное устройство. Сотрудники главного криминалистического управления Следственного комитета по ЛНР изъяли предмет, похожий на детонатор, и неустановленное вещество белого цвета. По данным источника ТАСС, под машиной Киселева обнаружили около 600 грамм взрывчатки. Территория вокруг вуза была оцеплена, движение транспорта и пешеходов ограничили, уточнил источник РЕН ТВ.

Mash напоминает, что в мае 2022 года на Киселева, занимавшего тогда должность помощника министра внутренних дел ЛНР, уже совершали покушение. В Киселева, по его словам, стреляли из пистолета в центре Луганска. Другие подробности он не раскрыл, отметив лишь, что причиной покушения стали его политические взгляды. «Покушение, которое было, – за мои политические убеждения, за то, что все мы говорим правду о тех преступлениях ВСУ на территории Донецкой и Луганской республик», – рассказал Киселев.

Луганск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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